奇招！迎接川普回家 數百人包圍總部這樣做...

藝術家成立巨型「川普老鼠」氣球迎接川普回紐約。（圖擷取自《shropshirestar》）

2017-08-15 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1月就職典禮後，首次回到位於紐約的川普總部大樓（Trump Tower），卻有數百名示威者圍繞大樓四方抗議，此外，藝術家Bravin Lee還製作一個巨型「川普老鼠」氣球，放在現場「歡迎」川普回家。

綜合外媒報導，川普就任總統後於週一首次回到紐約，而在「回家」的前夕，卻發生維吉尼亞州極右集會襲擊案，種種作法引起美國國民不滿，數百名示威者包圍川普總部大樓抗議，其中有1名61歲教授凱文（Kevin Gallagher）表示，他雖然不支持共和黨的人，但他仍嘗試給過川普機會，而更有人高呼「沒有川普、沒有3K黨、沒有美國法西斯（No Trump, No KKK, No Fascist USA）」等口號，語帶髒話向川普表達抗議決心。

除此之外，還有1名藝術家Bravin Lee在Kickstarter募集1萬元美金（約30多萬台幣），製作巨型「川普老鼠」氣球，氣球川普面目猙獰，衣服領口還繡上俄羅斯國旗襟章，他表示他想將氣球放在紐約好幾個月。

然而，儘管現場示威人多勢眾，但直至晚間9點左右，川普的車隊始終未出現在示威現場。