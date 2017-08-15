73年前塞班島拾獲日本旗 93歲美國老兵赴日還遺屬

斯特魯布（右）在日本將這面旗幟交給安江定男的弟弟。（美聯社）

2017-08-15 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋戰爭期間，一名美國海軍陸戰隊士兵斯特魯布（Marvin Strombo）在塞班島戰役中，從一名陣亡的日軍身上發現了一面上面寫著「武運長久」的日本旗，在73年後，斯特魯布親手將這幅旗幟歸還給陣亡日軍的家屬。

綜合外媒報導，美國海軍陸戰隊士兵斯特魯布（Marvin Strombo）參與了1944年6月的塞班島戰役，他在島上發現了一名已經陣亡的日軍，並在死者身上找到了一面日本國旗，上面寫著「武運長久」四個字，旗面上還有超過180筆來自死者親友、鄰居的簽名，斯特魯布把旗幟帶回美國，多年來將它放家中的在玻璃櫃。

後來他聯繫到協助歸還日軍遺物的美國組織「OBON Society」，發現這面旗幟為年僅25歲就在塞班島戰死的安江定男；已經高齡93歲的斯特魯布決定前往日本親手把旗幟歸還給安江定男家屬。

今（15日）斯特魯布在日本將這面旗幟交給安江定男的弟弟，他說：「73年前，我和你哥哥有著這樣的時刻，我答應他總有一天我會把旗子交給他的家人，雖然花了很多時間，但最終還是讓旗子回到屬於它的地方。」

安江定男的89歲弟弟與95歲姐姐含淚收下旗子，稱好像定男真的回到身邊了，安江定男弟弟回憶起安江定男在前往塞班島的前一天說到，軍方似乎要把他們部署至遙遠的南方島嶼，「我​​可能不會活著回來，所以請好好照顧好父母。」

斯特魯布赴日前曾指，發現安江定男的遺體時，他身上沒有槍傷或刀傷，認為可能是遭迫擊炮炸死，他想要親手把旗幟交給家屬的理由之一，就是告訴他們安江定男臨終前的情況。

塞班島戰役發生於1944年6月15日至7月9日，美軍動用了歷史上最大的艦隊，攻擊馬里亞納群島，美軍付出1萬3000名士兵傷亡的代價攻佔塞班島，而逾3萬名日本守軍幾乎全數陣亡。