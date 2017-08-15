全美最危險男人在白宮？媒體大亨要川普炒了他...

巴農被外媒封為「全美最危險男人」。（資料圖 美聯社）

2017-08-15 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國下達七國移民禁令，使國內種族問題再度白熱化的極右派策士巴農（Steve Bannon）驚傳恐職位不保？傳出媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）要求美國總統川普開除這位心腹，而川普並未反駁建議，還爆料自己對巴農也很失望。

川普心腹首席謀士 推波助瀾極右派政策

《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《衛報》異口同聲警告，巴農在白宮掌權「令人懼怕」，是「全美最危險的男人」。川普不但為他專設「白宮首席策士」（White House Chief Strategist）一職，還破例讓他進入國家安全會議（National Security Council）成為固定成員。另外，在川普種種令外界驚呼的政策中，除了退出跨太平洋夥伴協定（TPP）外，禁止難民入境，以及針對穆斯林國家的7國禁令都是巴農於幕後一手推動。

在進入白宮前，巴農受人詬病的角色正是擔任「另類右派」（alt-right）媒體布萊巴特新聞網（Breitbart）的CEO，另類右派不認同主流的保守右派，並藉由社群媒體來潛移默化大眾。布萊巴特新聞網上集合了各種偏激的右派民粹言論，尤其加以攻擊移民。巴農在自己主持的廣播節目上表示，「猶太－基督徒為主的西方世界」，正與「主張激進聖戰的伊斯蘭法西斯主義」陷入一場全面戰爭。

種族問題再起 兩方均要川普出來面對

白人至上主義者、新納粹支持者與三K黨成員在12日召開數十年來最大集會「奪回美國」，反對者聚集於另一邊抗議，衝突過程中，一輛高速行駛的車輛衝撞白人主義者，導致3死19傷，然而川普卻輕描淡寫此事，3K黨前領袖杜克直接嗆川普：「建議你照照鏡子，記得是美國白人把你送上總統大位的」；而反對派則認為「白人主義」正是亂源，要求白宮自肅所有種族主義者。

媒體大亨開砲 要川普炒了巴農

據《紐約時報》報導，在維州抗議事件爆發前，4日福斯新聞（Fox News）創辦人梅鐸在晚宴上催促川普開除巴農，而川普並未反駁梅鐸的要求，還說對於巴農很失望。另外不只梅鐸，川普的幕僚長凱利（John Kelly）也受不了巴農在幕後操作，巴農還與川普的女婿庫許納（Jared Kushne）惡鬥，並設立了在白宮指揮鏈外運作的核心單位。據哥倫比亞廣播公司引述匿名消息人士的話表示，巴農可能在週末遭炒魷魚。