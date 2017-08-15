中印邊境情勢緊張 印度卻與俄聯合軍演

印度與俄羅斯將舉行首次陸海空一體化聯合軍事演習，圖為印度與俄羅斯共同研發的「布拉莫斯飛彈」。（圖擷取自《Daily O》）

2017-08-15 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境情勢緊張，對峙時間已超過2個月，許多國家對此保持沉默，在此敏感時機，卻有消息傳出，印度與俄羅斯將舉行首次陸海空一體化聯合軍事演習，進一步加強彼此軍事聯繫。

綜合中媒報導，據《印度快報》報導，此次2017俄印聯合軍演稱為「因陀羅」演習，將於10月19日至29日在俄羅斯遠東地區舉行，為期11天，此次軍演將首次以三軍一體化形式進行大規模軍演，目的為實現兩國軍隊在三軍聯合作戰背景下的協調合作。

報導指出，此次軍演將有350名印度陸軍人員參與，將由1名少將級別的軍官領導，而有消息人士指出，除陸軍外，印度的海軍及空軍規模也相當可觀。

目前時機敏感，正值印度與中國關係緊張，而印度與巴基斯坦兩國關係也因許多問題而日益惡化，現又將與俄國進行大規模聯合軍演，報導指出，俄羅斯是印度長期防衛的合作夥伴，兩國目前都想進一步深化彼此關係，先前6月印度總理莫迪訪問俄羅斯，兩國還決定聯合製造、生產及研發軍事裝備，以加強兩國國防合作。

另外，印度日前還列出數10億美元的軍事採購建議，引發外界揣測這些加強軍力的舉動是否為開戰前的徵兆。