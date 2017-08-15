2757頓孤獨用餐！獲釋牧師談北韓勞改：壓倒性的孤獨

林鉉洙回憶北韓勞改的日子是「壓倒性的孤獨。」（美聯社）

2017-08-15 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕62歲的加拿大籍韓裔牧師林鉉洙（音譯，Hyeon Soo Lim）自2015年遭北韓關押，被判處終生勞改，而本月9日北韓因其健康狀況以「人道考量」將其釋放。林鉉洙13日拜訪多倫多教區的教會，在聚集的信徒前痛訴2年半的勞改是「壓倒性的孤獨」。

綜合外媒報導，林鉉洙在2015年1月前往北韓從事人道工作期間遭到拘留，同年12月被北韓以「顛覆國家政權」為由判處終身監禁勞改，在加拿大代表團前往平壤談判後於9日獲釋。13日他在加拿大密西沙加市的韓光長老教會現身，雖然身型瘦削但十分有精神，並對著信徒們談起他在北韓被強迫勞改的日子：「從我遭監禁的第一天到獲釋的那天，我孤獨一人吃了2757頓飯，很難預見整個折磨會何時結束、如何結束。」

林鉉洙談到勞改的嚴苛環境更難掩滄桑，「冬天時，我必須挖好幾個一公尺寬、一公尺深的洞，地面是結凍的，泥土硬到我花了兩天才能挖出一個洞」、「這是令人難以置信的挑戰，我的上半身汗如雨下，手指與腳趾都凍傷了，我也有在一座儲煤設施內工作，負責把煤敲開。」

林鉉洙也向積極進行外交談判，讓他能成攻返家的加拿大與瑞典政府，以及美國、加拿大與南韓的教友致謝。加拿大外長方慧蘭也發表聲明指出，林鉉洙的獲釋讓她相當高興，「大大鬆了一口氣」。