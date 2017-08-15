白宮製造顧問出走潮 英特爾等3位CEO退出

2017-08-15 11:51

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國白宮製造業顧問委員會爆企業出走潮，一連3位知名企業執行長美東時間週一深夜（台灣時間週二上午）遞出辭呈，這3位企業執行長分別來自默克藥廠（Merck & Co）、運動服飾品牌UA（Under Armour）和科技大廠英特爾。

這些企業認為當前美國政治環境嚴重分歧，上週六維吉尼亞州沙洛茲維爾示威遊行爆發暴力的白人至上種族主義衝突後，川普總統卻未能即時予以譴責。

身為非裔美國人的默克藥廠執行長佛瑞澤（Kenneth Frazier）怒辭白宮製造業顧問，他推文表示，「美國領袖必須尊重我們國家基本價值，明確駁斥憎恨、盲從、族群優越的言論，這些言論和美國認為人生而平等的理想背道而馳」。

他說，「身為默克執行長，也基於個人良心，我覺得有責任對抗不寬容和極端主義」。

接著，UA創辦人兼執行長普蘭克（Kevin Plank）也表示，UA參與的是「創新和運動」，而不是政治。

第三位辭去白宮製造業顧問的英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）在部落格貼文表示，用辭職來呼籲外界關注美國「分裂政治環境造成重要議題的嚴重傷害，包括嚴峻需要解決美國製造業下滑」情形在內。

科再奇提到他對近日維州沙洛茲維爾蔓延仇恨暴力的痛恨，呼籲各界領袖予以譴責。