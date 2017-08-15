殺雞喜見「雞寶」 價格比黃金貴

2017-08-15 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西省南寧市韋姓男子幾天前返回老家，母親殺雞替兒子進補，發現內臟中有顆金黃色橢圓形物體，韋男查證後，深信是傳說中的「雞寶」，已有人出價欲收購，若經鑑定確為雞寶，品質佳的價格可賣到上百萬元人民幣。

雞寶，是指家禽雞的膽囊結石。雞黃，別名雞寶。 在母雞產卵期間，卵巢部分發炎，輸卵管堵塞，由多個卵黃聚集在一起形成的，在民間俗稱雞靈寶，據說能治百病。雞寶完整這多成卵形，質輕，表面金黃至黃褐色。中醫學認為雞黃色清香，味微苦而後甜，性涼。可用於陽痿，早泄。月經不調等等症狀。由於天然的雞黃很珍貴，國際上的價格要高玉黃金。由於自然雞寶很珍貴，而雞的壽命至少在三年以上才有百萬分之一的「中獎率」 因此價格比黃金貴。

《北京晚報》報導，南寧市仙葫大道的韋姓男子持有像雞蛋大小的雞寶，是從自家養的土雞內臟取出，消息在網路流傳後，吸引許多人詢問，其中一名自稱某科技公司的人聲稱，找過專家確認，證實是雞寶且品質很好，可賣上百萬，差一點也有6、70萬元人民幣的價格。不過，韋男自認不夠專業怕被騙，還沒決定如何處理。

醫界人士表示，「雞寶」是雞的一種病變卵巢，坊間流傳具有很高的藥用價值，但並沒有得到醫界的普遍承認，所以它的價格是多少實在難以定論。