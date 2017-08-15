港民主黨成員林子健被捕 涉誤導警方

2017-08-15 05:04

〔中央社〕香港民主黨成員涉嫌誤導警方，今天凌晨遭警方扣押調查；林子健早前聲稱懷疑被中國大陸執法人員擄走及毆打。

綜合本地電子媒體的報導，林子健於凌晨之後被警方帶回其位於新界東部的馬鞍山寓所進行調查，期間他被鎖上手扣，預料會被通宵扣查。

官方香港電台引述西九龍總區刑事總部警司鄭麗琪說，警方翻查案發地點的視頻，發現事主當天的行蹤與他早前向警方所說的有出入，且並未發現事主被人推上車。

鄭麗琪說，當天林子健乘車安全離開旺角，因此，有理由相信他向警方提供虛假資料，誤導警務人員。

在林子健被捕前，本地網路媒體傳真社也曾報導，「案發地點」的多家商店的視頻拍攝一名疑似林子健的人當天在旺角出現，但視頻沒有他被人擄走的情況。

對於這則報導，鄭麗琪說，相信這名男子就是林子健。

林子健於11日在民主黨創黨主席李柱銘、前主席何俊仁和現任黨籍立法會議員林卓廷的陪同下召開記者會，聲稱懷疑遭大陸執法人員擄走禁錮和毆打。

林子健在記者會上說，10日下午，他在旺角遭2名講普通話的人脅持上車，並遭毆打、強灌不明氣體以致昏迷，更遭對方用釘書機在大腿上釘了許多次。

而他翌日凌晨發現自己躺在西貢一個海灘上。

但他沒有即時報警，卻是先回家洗澡，然後與民主黨商討此事。他事後說，是黨內部先叫他舉行記者會的。

林子健在會晤記者後才到醫院醫治腿傷並到警署報案。

事發後，警方高層對此表示高度關注，指示重案組調查。

過去幾天，泛民主派一直高調處理此事，其中公民黨黨魁楊岳橋對事件表示非常憤怒，認為如果事件屬實，是踐踏香港的底線。

立法會22名泛民議員前天更聯署致函保安局局長李家超，要求與保安局和警方討論林子健報稱「遇襲」一事。

不過，對於林子健聲稱遭大陸執法人員擄走一事，本地輿論存在不少質疑，認為事件疑點頗多。

如果林子健在事件中確實「誤導」警方，不但他本人會被起訴，恐怕民主黨以至整個泛民陣營都會受牽連，至少形象會受到損害。

此外，假如林子健確實「誤導」警方，民主黨內部是否知情，也將可能是警方調查焦點之一。