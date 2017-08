美軍運回遭撞神盾艦的重載船 台灣製造！

2017-08-14 23:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國伯克級(Arleigh Burke-class)飛彈驅逐艦費茲傑羅號(USS Fitzgerald DDG-62),6月時撞上菲律賓貨輪導致船體嚴重毀損,目前暫時停泊在日本橫須賀港。由於日本方面無法提供完善修復,運回美國本土是軍方的唯一選擇。而這項重要的護送任務,將由台灣製的重載船藍馬林魚號(MV Blue Marlin)負責,把費茲傑羅號返回美國船廠維修。

藍馬林魚號是一艘荷屬的半潛舉式重載船,1999年由挪威奧斯陸(Oslo)的離岸重型運輸公司(Offshore Heavy Transport)委託台灣國際造船股份有限公司(CSBC Corporation, Taiwan)設計,並在高雄建造,於2000年正式完工。

根據美國軍事新聞網站(We Are The Mighty)報導,當年費茲傑羅號的姐妹艦科爾號(USS Cole DDG-67)在亞丁灣(Gulf of Aden)遭受恐怖份子攻擊重創,也是由這艘台製的藍馬林魚號運回美國本土船廠維修。因為藍馬林魚號曾執行多項知名任務,才得以享譽國際。

目前藍馬林魚號預定9月將執行載運費茲傑羅號的任務,不過具體時間得視美國海軍與船商的商議而定。