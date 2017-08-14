美軍運回遭撞神盾艦的重載船 台灣製造！

2017-08-14 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國伯克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald DDG-62），6月時撞上菲律賓貨輪導致船體嚴重毀損，目前暫時停泊在日本橫須賀港。由於日本方面無法提供完善修復，運回美國本土是軍方的唯一選擇。而這項重要的護送任務，將由台灣製的重載船藍馬林魚號（MV Blue Marlin）負責，把費茲傑羅號返回美國船廠維修。

藍馬林魚號是一艘荷屬的半潛舉式重載船，1999年由挪威奧斯陸（Oslo）的離岸重型運輸公司（Offshore Heavy Transport）委託台灣國際造船股份有限公司（CSBC Corporation, Taiwan）設計，並在高雄建造，於2000年正式完工。

根據美國軍事新聞網站（We Are The Mighty）報導，當年費茲傑羅號的姐妹艦科爾號（USS Cole DDG-67）在亞丁灣（Gulf of Aden）遭受恐怖份子攻擊重創，也是由這艘台製的藍馬林魚號運回美國本土船廠維修。因為藍馬林魚號曾執行多項知名任務，才得以享譽國際。

目前藍馬林魚號預定9月將執行載運費茲傑羅號的任務，不過具體時間得視美國海軍與船商的商議而定。