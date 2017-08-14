押注未來等待復活 中國女子癌逝全身凍存

2017-08-14 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕這是對未來的押注！世界知名的低溫醫學專家德瑞克（Aaron Drake）週一（14日）宣布，完成中國第一個人體全身凍存手術，當事人是一名肺癌病逝的49歲女子，她的丈夫盼專家在未來找到攻克癌症的方法後，妻子能順利復活、治癒。

中國新聞網和《科技日報》報導，49歲的中國女子展文蓮在5月8日癌逝，當醫師宣告她臨床死亡後，專家隨即在她體內注射抗凝、抗氧化和中樞神經營養等藥物，通過循環系統快速注入冰鹽水進行物理降溫，同時進行插管等動作，以維持機體生理功能。

隨後，她被快速送入山東銀豐生命科學研究院的低溫醫學研究中心，進行冷凍前最重要的灌流置換手術，完成後又被轉移到自動降溫設備，數小時後，身體內外溫度降至零下190度以下，10日傍晚，她被轉移到一個充滿液態氮、可穩定維持在攝氏零下196度的特製容器中。整套流程共耗時55個小時。

主導這場手術的是德瑞克，他在過去7年曾參與過超過70件人體保存手術，他的團隊曾在2015年在北京為中國首位冷凍申請人、重慶女作家杜虹實施冷凍大腦手術。

他說，人體低溫保存是一種通過阻斷病人死亡、為其尋求疾病治癒新方法的科學方式；有人認為，現今醫學雖無法治癒「絕症」，但依現有技術保存身體，未來醫學科技發展到一定程度，疾病也許就可被治癒。因此，人體低溫保存成為人們等待癌症治癒方式出現的一種方式。

展文蓮的丈夫桂軍民說，選擇人體凍存是他和妻子達成的共識，妻子生前熱衷於公益，希望去世後能捐獻遺體供科學研究，因此2人認為人體凍存是一種有意義的醫學探索和研究；盼專家在未來找到攻克癌症的方法後，妻子能順利復活、治癒。

桂軍民也加入此計畫，他想，萬一妻子要在很久之後才能醒來，那她誰都不認識，也太孤單了，「得去陪陪她嘛」。