北韓向關島射飛彈？專家：明天兩韓光復節是關鍵

金正恩日前揚言在8月中旬對美軍基地關島，發射4枚中程飛彈。（法新社）

2017-08-14 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩，日前揚言在8月中旬對美軍基地關島，發射4枚中程飛彈，隨著日限將近，專家預測明天可能就是關鍵，因為8月15日正是南北韓光復72週年紀念日。

8/15是光復紀念日 恐「射彈」慶祝

綜合媒體報導，8月15日是南北韓紀念第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日，北韓將結束日本36年殖民統治的這天稱為祖國光復節，當天為國定假日。除了領導人會發表談話，還會舉辦大型慶祝活動，外界擔憂，「發射飛彈」很可能就是北韓的慶祝方式。

美軍參謀長聯席會議主席約瑟夫‧鄧福德（Gen. Joseph Dunford）14日已抵達南韓，與南韓國防部長宋永武進行會談，商討應對北韓飛彈威脅的方案。接下來還會進一步與南韓總統文在寅會晤。

據了解，美韓兩軍將於21日按計劃舉行大規模聯合軍演。北韓也有可能選在當天發射飛彈。但美軍上月即宣稱薩德防禦系統測試成功，其搭載之雷達能夠偵查2千公里範圍，由地對空發射，半空攔截。

金正恩目前已2個禮拜未有公開行程，是否正為發射飛彈進行準備，專家預言這星期的動態極為關鍵。