害死多名大學生 中國決嚴打剷除恐怖傳銷組織

2017-08-14 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日「傳銷」在中國社會引發陣陣漣漪，除了日前數萬善心匯成員上訪震動北京以外，還傳出多名大學生因為傳銷活動而喪命的消息。面對接二連三的事件，中國教育部、公安部等部門因而宣布，將從8月15日起到11月15日，展開為期3個月的整治行動，對「打著『創業、就業』的幌子，以『招聘、介紹工作』為名」的傳銷組織加以剷除。

日前，中國湖北鐘祥市發現一具女性浮屍，經當地警方偵查後發現，死者是來自湖南20歲的女大學生林華蓉。據了解，林華蓉為了暑期打工來到湖北，不料落入傳銷陷阱，遭非法拘禁。本月4日，她在要求手機與家人聯繫未果後，投入一旁的河中身亡。

此次林華蓉一案，被稱為是上個月才發生的李文星案翻版，由於兩案同樣涉及傳銷組織，屍體發現地點同樣也與水體有關。不過因傳銷而亡的不只兩人，與李文星同鄉的男子張超，7月10日也在天津靜海區因誤入傳銷組織而喪命。受害3人都年紀尚輕，林華蓉20歲、李文星23歲是應屆畢業生、張超25歲也僅有一年的工作經驗。一連3起年輕學子因傳銷而喪命，引發中國媒體高度的關注與追傳銷組織的黑暗面，也使得中國政府正視這一問題。

根據《中國新聞網》報導，工商總局、教育部、公安部、人力資源社會保障部四個部門印發了通知。通知中要求嚴厲打擊取締傳銷組織，因為這類利用各種手段「利誘欺騙」民眾的傳銷騙局，嚴重損害了人民的生命財產安全。

通知中還表示，除了將加強求職平台的檢查外，還要集中力量調查學生涉入的傳銷案件，並對租屋管理、違法廣告等多面向進行調查與管理，也要強化在校學生「防範直銷宣傳」的意識，中國政府希望藉由多管齊下，防治類似案件再度發生。

綜合媒體報導，林華蓉的父親林孝俊表示，「從7月12日開始，女兒的通訊就開始受阻，可能已經失去了自由。」林女再也沒能接起林父打來的視訊或是語音電話，文字回覆往往到了隔天，甚至幾天都音訊全無。

林華蓉的父親林孝俊表示，女兒可能因為受到控制，對於自己落入傳銷、人身自由遭限一事隻字未提，僅向家人表示不用擔心。林父對於未發現女兒的異樣感到後悔，因為「原本她在學校，每天晚上睡覺都會和我或她媽媽視頻聊天。這麼多破綻，家人沒有注意。」受拘禁期間，林父問她在鐘祥市「學到什麼沒有」，林女說：「人情世故」。

回顧上月14日，來自山東的李文星，他的遺體在天津靜海區的水坑中被發現。李文星的同鄉張超，也因為傳銷騙局，與李文星同日同地死亡，2人被懷疑是透過同一個招募平台，也都因為被騙進傳銷組織中而喪命天津。

今年5月，李文星在網路上投遞履歷，接到假冒「北京科藍公司」的面試電話，隔天他就收到了入職聘用書。5月20日，李文星前往天津靜海區。7月14日，李文星的遺體被人發現，遺物中有「蝶蓓蕾」產品的傳銷筆記。而同一天死亡的張超則是因為中暑，被組織成員棄於路邊不顧，最終失救致死。