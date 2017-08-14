菲國駐台代表述說溫馨見聞 台菲良好關係的印證

2017-08-14 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日的菲律賓媒體專欄上，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）將他在台灣得知的兩件感人實例分享，接著表示，在這世界充滿負面消息之際，兩個實例皆跨越國家與文化的藩籬，實在令人感動。

巴納佑在「馬尼拉標準報」（Manila Standard）的專文指出，菲律賓目前有大約13萬5000名移民勞工在台工作，也是台灣第2大的移民勞工族群，其中更有約7000名的菲籍勞工從事老人長照工作。巴納佑接著表示，多年來下來雇主與勞工的關係，早已超越國家文化與精繼的藩籬，並分享他所聽聞的兩個真實案例，來表示目前台菲人民間的友好關係。

其中一件實例上星期刊登於「亞洲時報」（Asia Times），兩名新北市的菲籍勞工即便在兩名腦性麻痺兒童皆遭到家長遺棄的情況下，依然沒有離去，持續給予照顧。在當地的社會福利團體幫助下，兩位菲籍勞工在沒雇主的情況下，也可以留在台灣持續照顧兩位腦性麻痺兒童，直到兩位兒童受到良好的安置。地方政府也在知情後介入此案，幫助兩位菲籍勞工拿回原本該有的薪資，並協助他們找到新的雇主，讓他們得以在台灣繼續合法的工作。

另一件實例則是一名彰化的熱心警察在得知一位女性菲籍勞工，疑因親友在社群網站上被霸凌，而在雇主家尋短後，雇主答應捐出新台幣10萬元幫其處理後事，但只夠支付總額的一半。熱心的警察隨即與當地的慈善團體合作，另外籌集10萬元，讓這名菲籍女勞工的後事能夠被妥善處理。

巴納佑表示，兩件實例是實為現今世界上難得的慰藉，並將該篇專欄命名為《Balm》，巴納佑更在最後說：「或許（台灣與菲律賓）會被語言區分，或許會被政治限制，但原本存在人類心中的善念卻是不分你我的。」