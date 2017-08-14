葉門霍亂感染持續擴大 WHO：50萬感染、近2千人死亡

2017-08-14 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕根據世界衛生組織（WHO）於週一（14日）公佈的統計資料顯示，飽受內戰所苦的葉門（Yemen），從今年4月至今，感染霍亂的人數已突破50萬人，因霍亂而死亡的人數也將近有2000人。

根據《路透》報導，葉門傳出霍亂的傳染至今已經將近4個月，當地因內戰的緣故，造成基礎建設大幅遭到破壞，使得霍亂的傳染力更為強大。世界衛生組織於週一（14日）公佈的統計資料顯示，從傳出傳染截至上週日（13日），葉門感染霍亂的人數為50萬3484人，因霍亂而死亡的人數為1975人。

報導指出，平均每天會增加將近5000個新病例，感染將造成水性腹瀉與快速脫水症狀，若不立即治療，將在數小時內死亡。若有去醫藥機構求醫，霍亂被治好的比率則高達99％，但小孩跟老人仍為感染的高死亡族群。

霍亂的傳染途徑包含受汙染的水源、不乾淨的食物等。葉門飽受長達3年的內戰所苦，基礎建設遭到嚴重破壞，上百萬的葉門民眾沒有乾淨的食物與水能供食用與飲用。世界衛生組織也表示，多達3萬名的醫護人員，目前正全力投入救治的行列，並且沒有到任何薪資相關的補助。而目前主要城市包含沙那（Sanaa）、哈傑（Hajja）、阿姆蘭（Amran）的病情已受到控制，死亡人數與受感染病例數都持續下降，但多數地區死亡數與病例數仍持續攀升中。