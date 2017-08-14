北京街頭推出共享折凳 一天就失蹤50％

2017-08-14 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕共享經濟正夯，共享單車、共享汽車已不稀奇，中國有公司更推出了「共享馬扎」（折凳的一種），但「共享馬扎」和一般的馬扎無異，只是上頭多了個QR Code，不用掃也能直接坐，誇張的是，「共享馬扎」投放不到一天，就有超過一半不見了，還有中國網民調侃：「還掃什麼碼，直接坐上去就能共享啦」

《北京晨報網》報導，北京街頭出現了多個「共享馬扎」，引發網民們PO網分享，有網民指出，他看到長虹橋北公車站牌旁有10幾個「共享馬扎」，許多市民紛紛圍觀，但當地媒體到長虹橋北公車站牌觀察，10多個「共享馬扎」只剩下4個，雖然有不少乘客好奇地看一看，但沒什麼人使用。

另外，網傳北京地鐵的雙井站也有「共享馬扎」，但現場卻一個也沒有，附近的保全透露，原本有人投放了10多個「共享馬扎」，但後來就不知道跑到哪了。

這些「共享馬扎」和一般馬扎無異，但在上頭印了個QR Code，掃描進入後，會連結到一家公司的微信公眾號，介紹稱，「共享馬扎」只要掃描就能使用，不需要註冊和押金，已投放到北京各大人潮聚集處。

「共享馬扎」引發不少網民吐槽，有人稱「還掃什麼碼，直接坐上去就能共享啦」，還有人質疑「擺著也沒人看管，老人被絆倒算誰的？」也有網民擔憂「能不被拿走嗎？」

投放「共享馬扎」的公司表示，本著「共享精神」，已在北京投放了上千個「共享馬扎」，已經料到有人會拿走，這是公司項目的前期推廣，也算是做公益，有網民質疑影響市容，公司坦承尚未和市政相關部門聯繫過；當地主管機關首都環境建設熱線表示，將進一步和企業了解情況。

中國政法大學傳播研究中心副主任朱巍認為，「共享馬扎」嚴格來說不算「共享經濟」，只是把馬札當作推廣和廣告工具。