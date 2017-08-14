英國大笨鐘要維修 下週一起「沉默」4年

英國著名景點大笨鐘（Big Ben），將在下週一（21日）中午開始停止常規的敲鐘報時，以進行為期4年維修工程。（路透）

2017-08-14 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國下議院14日宣布，著名景點、國會會議廳附屬鐘樓的大笨鐘（Big Ben），將在下週一（21日）中午開始停止常規的敲鐘報時，以進行維修工程，未來4年大部分的時間將保持「沉默」。

除夕夜等重要場合 仍可聽到鐘聲響起

《路透》和《美聯社》報導，大笨鐘的鐘槌將被拆解，其在過去157年每小時撞擊重達13.7公噸的大鐘，雖然標誌性的鐘聲將在21日中午後暫時消失，但除夕夜等重要場合仍可聽到鐘聲響起。

這個耗資2900萬英鎊（約11億新台幣）的工程將進行4年，包括維修大笨鐘和鐘樓伊莉莎白女王塔。大鐘保管人員傑格斯（Steve Jaggs）表示，大笨鐘將被拆解，其4個錶盤也會進行清洗和修理。目前這座高達96公尺的鐘樓有一半已被鷹架包圍。

大笨鐘有一面鐘面會持續運作，安靜地報時，其將由現代電動馬達維持運作，直到原來的發條重返崗位。

自1859年第一聲鐘聲響起後，大笨鐘已停擺過數次，但即將展開的維修工程將是大笨鐘最長的沉默期。