清秀女大生之死 中國恐怖傳銷又害命

2017-08-14 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕繼山東大學生李文星因誤入傳銷組織，最終被人發現死在天津臭水渠後，湖南省近日也發生一宗「李文星翻版事件」，一名就讀長沙南方職業學院正值花樣年華的20歲女學生林華蓉，本月5日同樣被發現遭傳銷所害，最後同樣死於溺斃，湖北荊門市公安局通報稱已破獲一起組織領導傳銷活動案，經證實，林華蓉生前曾被傳銷組織限制人身自由，而當初拉她進傳銷的學長早已退學。

綜合港媒報導，林華蓉的父親林孝俊向中媒表示，女兒受學長卿某的邀請，「到湖北鍾祥市去打暑期工，到奶茶店上班」，但自從女兒到了鍾祥市後，與家人之間的聯繫開始出現異常。

林父表示在女兒遠赴湖北打工前的在校期間，每個晚上都會跟家人視訊聊天，但自從7月12日後，除了收到女兒的「恩」、「喔」、「在忙」此類隻字片語外，再也沒有與女兒視訊過。

直到本月5日家屬被警方通知林華蓉溺斃在鍾祥市內河道，林父才後悔明明破綻這麼多，卻沒有察覺女兒異狀，林女奶奶也老淚縱橫表示孫女很乖很堅強，家裡窮，她說暑假要去打工，賺個一千塊也好，沒想到如今白髮人送黑髮人，讓他們肝腸寸斷。

據中國警方指出，林華蓉到了鍾祥市後便被傳銷組織非法拘禁，並安排她與其他4女8男共住，每天被強迫上課「洗腦」，還被要求繳交2800元人民幣（約新台幣1萬2700元）的費用，但林女一直拒繳。

因林女情緒一直處於低落狀態，傳銷組織便安排許某、郭某、謝某共3人陪她到外面散心，但期間一直勸說她繳錢加入傳銷，林女當時向他們借電話想打給家人遭拒，疑在情緒激動下跳河自殺。經審查，許某3人對限制林華蓉人身自由供認不諱，被鍾祥市警方依法刑事拘留。

長沙南方職業學院負責人指出，這名涉案學長卿某因2016年10月份未按時到校報到，學校在了解到卿某及家長意願後，為他辦理了退學手續。