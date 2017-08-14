印度醫院缺氧72童枉死 英雄醫生被爆就是禍首

巴巴拉加夫達斯（BRD）醫學院附設醫院，因缺氧已導致72名兒童死亡。（法新社）

2017-08-14 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦勒克布爾（Gorakhpur）地區的巴巴拉加夫達斯（BRD）醫學院附設醫院，因缺氧已導致72名兒童死亡。期間，一名四處奔走借氧氣瓶的醫生被家屬譽為英雄，但現在爆出他就是這場慘劇的罪魁禍首。

綜合印度媒體報導，這間醫院在10日晚間通知氧氣供應不足，該院的腦炎病房的主任醫師Kafeel Khan在「斷氧」危機中，並未放棄希望，到朋友的私人養老院借了3個氧氣瓶，之後再到其他醫療單位收集達12個氧氣瓶，在獲悉一家供應商願意收現金提供氧氣瓶後，Kafeel Khan自掏腰包花了1萬盧比購入更多氧氣瓶。

家屬在12日表示，如果沒有Kafeel Khan在危機當下付出的努力，在過去48小時內，會有更多的孩子死去。Kafeel Khan拯救病童的行動讓他被譽為英雄。

但根據《今日印度》報導，一份報告指出，Kafeel Khan正是這場悲劇的元凶，正是因為他一直偷竊院內的氧氣瓶，供私人診所使用，才使醫院氧氣瓶不足，目前他已被解雇，在上週六被開除的醫院高層Rajiv Mishra也被認為涉及此事。

報導指出，Kafeel Khan還身兼該院設備供應部門職務，這涉及醫療設備的採購和保管，在本月9日政府官員抽查醫院時，工作人員指出，Kafeel Khan並未反映氧氣不足等問題。有醫院員工表示，他和Rajiv Mishra會在與氧氣供應商的交易中「抽成」。

「全印度醫學研究所（AIIMS）」則指出，Kafeel Khan只是這起事件「替罪羔羊」，痛批北方邦政府嚴重忽視公共衛生，並指為死去的病童譴責醫生，只是政客為了掩蓋他們的無能，要求當局公正調查此案。