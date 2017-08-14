中國父母花10萬將兒送網路勒戒 不到48小時收死訊

近年中國發展出一種「網路成癮勒戒中心」，但法律尚未跟進，因此施虐事件頻傳。照片中為電擊療程。（圖取自網路）

2017-08-14 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的發展，新世代年輕人網路成癮的狀況呈現上升的趨勢，中國在近年發展出一種網路成癮勒戒中心的單位，幫助家長處理無法管教的網路成癮少年。但安徽省的一間網路成癮勒戒中心，8月初傳出有一名18歲男子疑遭虐死，身上多處內、外傷，這名男子的家長花了10萬台幣，希望能改善兒子網路成癮的問題，卻收到死訊，目前中國警方已將該勒戒中心相關人士逮捕。

近年中國發展出一種「網路成癮勒戒中心」，有些是合法成立於政府核可的醫院之下，有些則是以私人中心的名義成立。因此中國政府的法律無法觸及所有的勒戒中心的療程，造成許多療程過於嚴苛，甚至有施虐的情形發生。

根據《央視》報導，安徽省的一間勒戒中心在8月5日傳出18歲男子李傲，在抵達中心不到48小時，疑似被受虐致死的意外。死者李傲的雙親表示，將兒子送去勒戒中心時，中心說的是用心理疏導，並融入到軍訓裡面進行勒戒，老師也答應整個過程不會有體罰，於是簽訂合約，委託中心對於李傲脾氣暴躁、上網等問題進行為期180天的封閉式成長開導，總費用為22800人民幣（約10萬台幣）。

沒想到李傲送入中心不到48小時，雙親即收到通知說兒子在醫院，不久便死亡。目前並不清楚明確的死亡原因，但李傲母親表示，醫生說李傲身上多達20處以上的外傷，而內傷處也不少。

根據《BBC》報導，研究中國網路成癮的韓國梨花女子大學教授巴克斯（Trent Bax）表示，這些勒戒中心的廣告往往都非常打動人心，讓家長想要在短時間內解決小孩網路成癮的問題。家長可能也因傳統的觀念，認為應該對不聽話的小孩實施體罰。

中國相關當局在今年年初也提出相關的立法案，若通過並施行相關法律，將更有效的規範並阻止不適當的勒戒療程，例如：電擊療程。