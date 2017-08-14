愛要及時...85歲母親在泰國「環遊世界」

每當楚布出國時，總會遺憾沒能帶著母親一同旅行，於是他用修圖軟體（Photoshop）將自己、母親與所去的每個景點合成在一起，以此實現母子環遊世界的夢想。（圖擷自Chub Nokkaew臉書）

2017-08-14 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一名48歲的攝影師楚布（Chub Nokkaew），喜歡在臉書上PO出自己與母親Nang Lom環遊世界的照片，然而這一切都不是真實的，照片全是透過Photoshop修改而成。

綜合媒體報導，楚布的85歲母親其實從未離開泰國，年歲已長的她行動不便，也開始失去聽力和視力。楚布表示，過去為了穩定的生活整天只想著工作，沒有閒暇的時間陪伴母親，帶她四處遊玩；如今現在有錢了，才驚覺母親已經老了、走不動了！

每當楚布出國時，總會遺憾沒能帶著母親一同旅行，於是他用修圖軟體（Photoshop）將自己、母親與所去的每個景點合成在一起，以此實現母子環遊世界的夢想。雖然這些只是合成照，然而母親每一張都真情流露：時而坐在法國巴黎街頭與艾菲爾鐵塔合影，開朗的笑著、時而在日本白川鄉的合掌村展露可愛神情、時而在南非開普敦與企鵝遊玩、時而在日本東京澀谷的繁忙十字路口行走...。母親看了照片也洋溢著滿足的笑容。

楚布表示希望透過自己的故事，呼籲大家「愛要及時」，不要等到父母老了、病了才後悔莫及。

母親坐在法國巴黎街頭與艾菲爾鐵塔合影，開朗的笑著。（圖擷自Chub Nokkaew臉書）

母親在日本白川鄉的合掌村表現可愛神情。（圖擷自Chub Nokkaew臉書）

母親在南非開普敦與企鵝遊玩。（圖擷自Chub Nokkaew臉書）