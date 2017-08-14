抗高溫出奇招！ 洛杉磯鋪「灰色」柏油路降溫

專業人員表示，普通黑色的柏油路（瀝青路）會吸收80%到95%的陽光；灰色的「涼爽路面」則能將陽光有效的反射回去，大幅降低路面的溫度。（法新社）

2017-08-14 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕灰色路面的油漆竟能幫助人民對抗全球暖化？洛杉磯的夏季氣溫常年超過華氏100度（攝氏38度），工作人員正以特殊的灰色路面塗料來替街道降溫，希望讓洛杉磯人不再那麼炎熱。

《法新社》報導，洛杉磯擁有「天使之城」的美譽，400萬個居民在此居住，其是第一座測試這項技術的城市。專業人員表示，普通黑色的柏油路（瀝青路）會吸收80%到95%的陽光；灰色的「涼爽路面」則能將陽光有效的反射回去，大幅降低路面的溫度。

這項產品GuardTop的銷售總監路薩（Jeff Luzar）在展示時，親自示範鋪上一層塗料，路面溫度竟然降低了華氏12度左右（約攝氏6.7度）。

洛杉磯當局未來將會觀察洛杉磯人對新鋪的「灰色」柏油路有什麼反應，以及在洛杉磯惡名昭彰的交通狀況，能多快弄髒路面。

加州大學洛杉磯分校（University of California，Los Angeles）環境科學教授艾倫·巴雷卡（Alan Barreca）表示「降低路面溫度，人可以較少依賴空調，這意味著產生較少的溫室氣體！」