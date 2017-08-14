北韓紡織品掛「中國製」 中國商：態度認真且薪資低

2017-08-14 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕遼寧省丹東市位在中國與北韓的交界，許多中國的紡織工廠利用邊境的北韓廉價勞工，生產「中國製」的紡織品銷至全球。

綜合外媒報導，聯合國日前為制裁北韓，限制北韓輸出煤礦，但對於紡織品出口並未列入制裁。一位中國商人匿名表示「我們接受了世界各地的訂單，有來自美國、歐洲、日本、韓國、加拿大、俄羅斯等6國，有時買主最終不會知道他們的衣服是北韓製造。對於這是相當敏感的。」

韓國貿協（大韓貿易投資振興公社，KOTRA）的數據顯示，2016年紡織品是北韓第二大出口，總額達7.52億美元（約台幣228億元）。北韓自2006年遭聯合國禁止研發核武器後，就一直在為國家經濟尋找出路。中國海關總署黃頌平表示，中國對北韓在去年（2016年）上半年的出口額成長近30%，達16.7億美元（約台幣510億元），其中多紡織品及勞力密集商品，皆未列在聯合國制裁清單上。

北韓工資明顯低於其他亞洲各國，在北韓的工人平均月薪為160美元（約台幣4900元），而中國工人月薪至少約450至750美元（約台幣14000元至23000元）。不僅薪資差異大且工作態度也不同，一名在北韓的中國商人表示「他們不像中國的工人只為了錢工作，北韓的工人相信他們工作是為了國家、為了領導人。」