川普10日官 史卡拉穆奇爆：白宮、華府一幫人想「搞垮川普」

上任10天後便遭美國總統川普革職的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）接受《ABC News》訪問。（圖擷自ABC News）

2017-08-14 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，上任10天後便遭美國總統川普革職的白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）接受訪問時表示，華府有些人與川普作對，而且白宮裡也有「一幫人」想把川普搞垮，然而史卡拉穆奇認為與剛上任時相比，川普越做越棒，唯一讓他難過的是無法把川普的佳績傳達給美國人民。

綜合外媒報導，史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）自上個月被川普革職後，昨日（13日）首度接受訪問，他告訴《ABC News》，「華府如今的情況是，總統未能成為政治既得利益階級的代表人物，因此不管找什麼理由，這些人都決定要把他搞垮。」

他透露，在華府或是白宮裡都有這樣的人，有一幫人不會支持總統的施政計畫，讓總統窒礙難行。

《ABC News》的主持人問道這些人是哪些人時，史卡拉穆奇指出他在之前已經有點出一些人了。史卡拉穆奇也暗示，其實川普已經知道誰是白宮裡面的「內賊」，而又是誰在反政策、是誰為了個人的私利，川普都一清二楚。史卡拉穆奇強調川普必須選擇「適當的人」─ 不會背離忠誠之人，如此才能順利推動施政。

日前，53歲的史卡拉穆奇在接受媒體電話訪問時，痛批當時的白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）有精神分裂症，還用粗話辱罵川普的首席策士巴農（Steve Bannon），不料這段錄音外傳，他遭到總統革職。事後他表示，以為那次訪問是非正式、不會公開的，但他也強調願意為自己的言論負責！