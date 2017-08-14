東漢大破匈奴刻石記功 《燕然山銘》找到了

在蒙古國杭愛山發現一處石碑，經中國與蒙古學者合作實地踏查後，初步確認此刻石為著名的班固所書《燕然山銘》。（圖擷自《澎湃新聞》）

2017-08-14 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕東漢名將竇憲在西元89年，於今蒙古國地區大破匈奴，命隨行的班固在燕然山刻石記功，班固作《封燕然山銘》，為史載最早的邊塞紀功碑，多年來各國學者積極尋找這銘文的地點，近日在中國與蒙古學者合作下，找到了當年班固刻石記功的地點。

綜合中國媒體報導，在蒙古國杭愛山發現一處石碑，經中國與蒙古學者合作實地踏查後，初步確認此刻石為著名的班固所書《燕然山銘》，東漢名將竇憲在永元元年（西元89年），於今蒙古國地區大破北匈奴，使匈奴脫離了漠北高原，往西遠遁，竇憲命隨行的班固，把功績刻在了燕然山（今蒙古國杭愛山）上的摩崖，史稱《燕然山銘》。

雖然該銘文內容被記載在《後漢書》中，但古代缺乏詳細座標，加上燕然山幅員廣闊，《燕然山銘》的石刻具體地點一直沒人知道，包含中國、蒙古、俄羅斯學者多年來找尋阿爾泰山等地區，都沒有收穫；今年7月內蒙古大學蒙古學研究中心與蒙古國成吉思汗大學合作實地踏察，發現杭愛山有刻文，製作拓片後，發現內容與史載相同，字體也是典型漢隸，初步確認此處即為著名的《燕然山銘》地點。

北京大學歷史學者朱玉麒曾表示，「燕然刻石」是史書記載邊塞紀功碑最早的源頭，這次刻石紀功行為被後世繼承下來，從而形成邊塞紀功碑的傳統，一直沿續到清朝。