印度與中國握手言和？11月共同參加海上搜救演習

印度邊境部隊與中共解放軍6月中旬起在洞朗地區對峙，卻傳出11月兩國將共同參加海上搜救演習。（圖擷自PTI）

2017-08-14 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度官方透露，儘管目前中印邊境對峙引發局勢緊張，11月印度海軍將與中共海軍共同參加一項國際海上搜救演習（IMMSAREX）。

「印度人報」（The Hindu）報導，一名匿名官員指出，印度洋海軍研討會（IONS）中現任主席國孟加拉（Bangladesh）將在11月的時後舉辦國際海上搜救演習（IMMSAREX），地點是在孟加拉灣（Bay of Bengal），這是孟加拉在IONS首次主辦國際海上搜救演習，其中與會的成員國包括印度、英國、法國和伊朗等會員國，而中國、日本等國以觀察員的身分出席，他們也將派出飛機、艦艇！匿名官員補充，孟加拉還安排了一個「卓越領袖會議」，這是為各國海軍首長所舉辦的！

IONS是由印度在2008年2月發起的印度洋沿岸國家區域論壇，在一般情形下，由各國（會員國與觀察員）的海軍總司令和首長出席。IONS目前有23個會員國和9個觀察員。

印度邊境部隊與中共解放軍6月中旬起在洞朗地區（Doklam，是靠近中國、不丹和印度三國交界處的狹長高原，屬於中國西藏自治區亞東縣。）對峙，在中國大陸方面表示，要求印度先撤軍，態度極為強硬；印度要求雙方同時撤軍。然而雙方無法達成共識，最近又有部隊增援、武力增加的情形，兩國情勢更加緊張，戰爭的氛圍持續充斥著。