他抱妹妹伸手摸胸5分鐘 色狼哥已被當局逮捕

年輕男子將雙手伸進「妹妹」的衣服內撫摸她的胸部，引起大批網友撻伐。（圖擷自微博）

2017-08-14 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京高鐵站前日發生一起猥褻事件，年輕男子將雙手伸進妹妹的衣服內撫摸她的胸部，一旁的父母卻完全沒有制止這樣的行為，任憑兒子摸胸。而事件曝光後，南京鐵路警局目前已將男子逮捕，且一旁的父母做為監護人卻沒有任何制止作為，也需要追究法律責任。

根據《澎湃新聞》報導，有目擊者指稱，當時男子把妹妹抱到腿上，接著便將雙手從妹妹的腋下穿進去，直接將雙手放在胸部上撫摸，整個過程持續了5分多鐘，但一旁疑似是兄妹爸媽的中年男女完全沒反應，爸爸甚至看到了男子的行為，但也沒有出言制止，不過奇怪的是，在男子撫摸的過程中，妹妹沒有異樣或是做出反抗，而是宛如沒事一般在玩手機。

事件在網路上曝光之後引起大批中國網友討論，南京鐵路警局也對此展開鰾查，並將涉案男子逮捕，據了解，涉案男子男年紀約在20歲左右，不過「妹妹」並未成年，警方也呼籲網友不要散播受害者個資及照片，以防對當事人造成二度傷害。律師另外指出，父母作為孩子的監護人，看到此行為卻不出言制止，屬於「監管不力」，同樣必須付出法律責任。