港媒揭中共秘辛 總編輯妻遭國安控制綁架

2017-08-14 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕被中國北京視為反中亂港的《前哨》雜誌，員工及其親屬不斷受中共騷擾、恐嚇，對此，《前哨》總編劉達文受訪時表示，前年初因一篇報導揭露中共國安部內幕，國安部上門要劉不能再登續篇，但劉卻照登，引起國安部不滿，竟綁架他妻子想恐嚇他。

銅鑼灣書店被中共「滅門」，有人揚言下個目標就是香港政論雜誌《前哨》，劉達文受《蘋果日報》訪問時表示，前年初《前哨》雜誌登了1篇「習近平極左無政改意願」揭露許多國安部的內幕，國安人員上門禁止劉再登續篇，劉拒絕，只願刪去敏感字詞，他向國安部說，雜誌刊登內容「有沒有洩露國家機密？有沒有造謠？」，國安回應「暫時沒有發現」，劉接著問「那憑什麼理由不登？如何向作者交代？」隨後仍照登，沒想到中共竟抓劉的妻子想恐嚇他。

劉達文指出，他的辦公室以前幾乎每個月都會有廣東國安來訪，發現雜誌內容敏感，會提意見，一旦惹上他們，就沒辦法脫身，坦言5月底，中國透過1名作者兒子的公司，先逼兒子再逼走爸爸，「反正只要被懷疑是《前哨》的作者，就會被恐嚇」。

報導指出，除銅鑼灣書店5人陸續失蹤、受中國當局控制之外，專案組還拘捕1名《前哨》的財務員工，今年6月劉才透露該名員工其實是他的妻子，當時劉妻回東莞探視親友，突然有管理員以漏水的理由騙她開門，將她綁架至派出所，詢問《前哨》內部狀況及作者是誰等問題。

此後，劉妻被非法禁錮，兒子在深圳也被跟蹤調查，劉達文表示，「銅鑼灣事件抓了李波，專案組阿頭、時任公安部一局（國保）局長孫立軍還是升官，根本就是中共縱容恐怖活動！」，劉直言他從回歸前就已被列入中國入境黑名單，不甘示弱痛批「大不了像綁李波一樣綁我回去！」