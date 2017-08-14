14分鐘能躲北韓飛彈？ 關島居民：我們每個人都會死！

關島的天主教居民祈求這次的導彈危機能和平落幕！《路透社》

2017-08-14 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩揚言在8月中旬射4枚飛彈打關島，美國也回應將用世人沒見過的武力全力反擊，關島在兩國的「嘴砲戰」之中，成為最無辜的犧牲品。

《路透社》報導，關島國土安全部發言人蓋米恩德（Jenna Gaminde）在8月11日時表示「如果北韓向關島發射飛彈，約14分鐘就會飛抵！」這也意味著關島居民只有14分鐘的逃命時間，當地居民表示，他們似乎放棄了信念，認為自身的命運已經「失控了」。

關島政府在上星期五（8月11日）向島上16.3萬位民眾發出核彈逃生指示，如何在北韓飛彈的攻擊後，做好掩護的動作與處理輻射的相關問題，以及如何測試災區旁水源裡的水質，然而居民似乎沒有積極的做好準備！

37歲的邁克·貝納文特（Mike Benavente）正在烤肉享受家庭時光，他表示，這項「14分鐘」的訊息在臉書上看到，有了不少感觸「做被攻擊的準備？我正在做啊！」他無奈的指出「如果有一個超大導彈要打來這裡，我們每個人都會死，我要怎麼做好被導彈襲擊的準備？」。

關島杜夢灣（tumon bay或tumon beach）沿海附近的多家豪華酒店似乎也沒有積極在做準備，酒店和度假村的工作人員表示，他們知道指導方針已經發布，但原本就已經有處理緊急情況的程序。「我們有颱風、海嘯、恐怖主義的撤離計劃，但根本沒有什麼可以防止北韓飛彈突襲的計畫！」

關島國土安全局在一個題為「立即來臨的導彈威脅準備」的指導意見中，建議人民提前在家庭、學校和辦公室的無窗混凝土房間待著，它夠緊密可以吸收輻射。此外它說明，如果發生導彈襲擊警告，居民應該尋求避難的地方並且停留至少24小時！在外頭的人應該趴下並蓋住自己的頭「不要看閃光或火球」，以避免眼睛瞎掉。