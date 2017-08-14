涉嫌綁架張安薇 菲恐怖組織頭目遭擊斃

2013年涉嫌在馬來西亞綁架台灣人張安薇的菲律賓盜匪，最近在菲國軍方的反恐行動中遭擊斃。圖為台灣人張安薇。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-08-14 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕2013年涉嫌在馬來西亞綁架台灣人張安薇的菲律賓盜匪，最近在菲國軍方的反恐行動中遭擊斃。

綜合媒體報導，菲律賓蘇祿特攻隊司令官索貝哈那（Cirilito Sobejana）表示，確定將阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）組織高階頭目穆克塔迪（Badong Muktadil）。索貝哈那說，穆克塔迪因涉嫌綁架和恐怖活動，造成蘇祿當地居民及大的恐慌，如今所構成的威脅已經解套。

索貝哈那指出，軍方接獲線報，得知穆克塔迪與約10名夥伴在當地海域出現，於是派出海軍及陸戰隊員攔截，海軍陸戰隊員與盜匪交火，期間穆克塔迪遭到擊斃。

軍方資料顯示，穆克塔迪參與2013年11月發生於馬來西亞沙巴的台灣人張安薇綁架案，張安薇的男友許立民遭到盜匪槍殺。

台灣籍商人張安薇與男友許立民，2013年11月15日在馬來西亞邦邦島度假時，遭到菲律賓盜匪綁架，被綁至菲南蘇祿省霍洛島（JOLO）一帶，許立民疑似為保護張安薇而抵抗而遭槍殺。後來家屬與盜匪議定贖金1000萬披索（約670萬台幣），盜匪將張安薇丟包霍洛島附近的馬路上，張安薇被綁架約35天。