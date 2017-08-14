94狂！電玩迷打造一部車 打電動超快感

車頭大燈可以亮起。（圖擷取自Tuning Cars and Bikes 臉書粉絲專頁）

2017-08-14 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名超狂電玩迷在家中DIY打造半輛Toyota Celica GT-Fou，再將電腦螢幕架在擋風玻璃前，可以坐在車上享受電玩，打電動更有臨場感。

臉書粉絲專頁「Tuning Cars and Bikes」分享一位玩家親手打造這台車的過程，像半成品的車子骨架被置於牆角，隨著這位玩家的修補，車體的樣貌變得十分完備，連車頭大燈都可以亮起，讓網友超級佩服。

從車子的外觀到內部陳設都十分講究，車門、後照鏡等都不缺，玩家在車內透過擋風玻璃看向螢幕，在車內體驗不一樣的臨場感。網友紛紛留言表示，「酷斃了。」、「天才！」、「我們也要一個。」

電腦螢幕架在擋風玻璃前。（圖擷取自Tuning Cars and Bikes 臉書粉絲專頁）

玩家坐在車上享受電玩，更有臨場感。（圖擷取自Tuning Cars and Bikes 臉書粉絲專頁）

玩家親手打造車子。（圖擷取自Tuning Cars and Bikes 臉書粉絲專頁）