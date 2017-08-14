美國遊客在德國行「納粹禮」 痛遭路人暴打一頓

1名美國男子疑似喝醉酒，跑到街上對路人行納粹禮，引起德國路人不滿，暴打這名美國醉漢一頓。示意圖，非新聞當事人。（路透）

2017-08-14 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前才發生兩名中國遊客，在德國國會大廈前行「納粹禮」遭逮，現又傳出1名美國遊客在德國東部大城德勒斯登（Dresden）行納粹禮，慘遭德國人暴打一頓。

綜合外媒報導，德國當地時間週六上午，1名41歲的美國男子疑似喝醉酒，跑到街上對路人多次行「納粹禮」，引起德國路人不滿，暴打這名美國醉漢一頓，並在警方趕到前離開現場；德國警方表示，目前已經逮捕這名美國遊客，就行納粹禮一事展開調查，同時也在追查出拳毆打這名醉漢的德國人身分。

這是8月份裡第二次有外國遊客在德國境內行納粹禮遭逮，8月初兩名中國遊客，因在柏林國會大廈前行納粹禮自拍，遭德國警方逮捕，被控「使用非法組織的象徵」罪名，最終分別繳交500歐元（約新台幣1萬7000元）後交保，稍後已獲准隨團離開德國。

由於納粹政權造成世界浩劫，為避免重蹈覆轍，德國已針對仇恨言論以及與希特勒和納粹有關的象徵，制定了嚴厲法律，凡是宣傳納粹思想，或使用其標誌、口號、禮儀等，將被處3年以下徒刑或罰金，若公開發表對納粹大屠殺給予以贊同、否認或粉飾的言論，則會被處5年以下徒刑或罰金；只有在藝術、研究、教學等領域，或對歷史事件的報導中，使用納粹宣傳品的行為，才不會被追責。