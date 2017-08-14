施工路面不平 挖開驚見失蹤女童遭埋

2017-08-14 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕一位安徽4歲女童在11日失蹤，經母親報案後，許多民眾與警方協尋女童，13日上午，一位村民發現施工地一處的地面較鬆軟，挖開土後驚見女童屍體，警方已封鎖現場，調查女童死因。

《安徽網》報導，女童母親表示，施工現場未設有護欄，沒有保護措施，此外，女童失蹤當日穿的衣服非常顯眼，她不相信施工人員在施工的時候沒有看到，家屬希望了解孩子死亡原因「給孩子一個說法。」

蔡姓村民在搜尋女童時發現地面有凸起，且土質鬆軟，刨開後發現女童遺體，經比對後證實遺體為失蹤女童。