黃牛秒殺茅台酒 傳酒廠祭殺手鐧對戰到中秋

2017-08-14 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州茅台酒鬧「酒荒」？一再被傳出斷供、缺貨，除黑市價格被炒高，股價也一再攀升，酒廠明確點出是人為炒作的結果，為抑制黃牛炒貨、炒股，酒廠決定明天起釋出4500噸酒到市場，以每天出貨130噸-140噸左右，一直到中秋節。

中國《證券日報》報導，茅台酒廠已經確認，近期以來的缺貨就是黃牛炒作的結果，不止在網上秒殺放貨，更以每天50元人民幣代價雇人排隊買酒，炒作之下，酒價快速飆漲。目前，茅台官網已暫停銷售茅台酒，準備開發「反制黃牛」系統；並擴大產能，以量制價，大殺黃牛。

為防止哄炒抬價，茅台酒廠已經到了嚴禁限量、限價的地步，且連酒箱子都不能給顧客，從7月開始，全面加班增產，這個月以來，「每天發貨80噸-90噸左右」，且從明天開始，一直到中秋及國慶（中國國慶）前，每天發貨大約在130噸-140噸左右，總量至少4500噸。

據報導，53度飛天茅台500ml官網上停售，但非官網上2014年售價為1959元人民幣（約台幣8815元），2012年的售價為2499元人民幣（約台幣1.1萬元），2011年為2699元人民幣/瓶（約台幣1.2萬元），2015年的價格為1888元人民幣/瓶（約台幣8500元），而一般正常售價則在1299元人民幣（約台幣5846元）一瓶。