川普今簽啟動301條款 中媒轟將引發貿易戰

美國總統川普將於今日下午在白宮簽署一份總統備忘錄，將以中國竊取智財權及迫使美國企業轉移技術等為由，對中國啟動301調查。（路透資料照）

2017-08-14 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普將於今日下午在白宮簽署一份總統備忘錄，將以中國竊取智財權及迫使美國企業轉移技術等為由，對中國啟動301調查。中國官媒回應，指301條款是過時的單邊主義法律工具，違反世界貿易組織（WTO）的規則，將損害中、美經貿關係。

美國官員透露，中國長久侵犯美國的智慧財產權並強迫在中國與中方合資的美國公司轉移科技，普政府估計美國因智財權被竊而造成的經濟損失，每年高達6000億美元。

美國對中國啟動301調查，將可規避世貿組織（WTO）冗長的仲裁程序。川普11日與中國國家主席習近平電話會談時，也告知習將在14日簽署總統備忘錄，對中國啟動301調查。

中國官媒《新華社》報導，批評301條款賦予美國總統龐大權力，可針對美國認定存在不公平貿易的貿易夥伴展開調查。不過，自 1995年世界貿易組織（WTO）成立後，美國就未再動用此條款，因為這並非透過世貿現有機制，有違世貿規則。

《新華社》引述美國前總統歐巴馬貿易政策顧問鮑恩（Chad Bown）言論，指在301調查中，美國身兼警察、檢察官、陪審團、法官等多重角色，這顯然令調查缺乏公正性。

《新華社》最後引用英國《金融時報》日前刊出的社論，「利用此類強硬武器可能被中方視為極端挑釁行為，有引發全面貿易戰的風險。」