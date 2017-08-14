AI潛在威脅比北韓更可怕！「鋼鐵人」穆斯克再警告

穆斯克（Elon Musk）最近警告，人工智慧（AI，Artificial Intelligence）的潛在威脅其實比北韓還要大！圖為上海銀行智慧分行推出結合人工智慧的機器人「Mr.Cloud克勞德」。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-08-14 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日頻頻試射飛彈，許多人認為發展核武的北韓對世界威脅極大，不過美國電動車大廠特斯拉（TESLA）執行長穆斯克（Elon Musk）最近警告，人工智慧（AI，Artificial Intelligence）的潛在威脅其實比北韓還要大！

綜合外媒報導，被稱為「科技狂人」、「鋼鐵人」真實版的穆斯克日前就曾公開表示，AI是人類文明面臨最大的風險，呼籲政府應採取果斷措施來監督其技術發展；美國時間12日又在推特上提到AI，再度呼籲各界關注AI發展的安全問題。

穆斯克寫道，「若你沒有關注AI發展的安全性，那你現在該關心一下了。AI造成的威脅比北韓更大！」隨後又補充，「沒人喜歡被管制，但所有會對公眾造成危險的事物（包括汽車、飛機、食品、藥物等）都已被管制，AI也應該被管制。」他還配上一張寫著「最終，機器將成為贏家」的照片警告大家。

穆斯克過去就不斷提起AI對人類的影響，他向一群學生表示AI若打造成與人類智力相當，簡直像是在「召喚魔鬼」，他也在2015年創立非營利組織OpenAI，宗旨就是促進AI的安全開發。