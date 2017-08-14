挨轟後 白宮：川普譴責三K黨和新納粹

2017-08-14 03:12

〔中央社〕美國維吉尼亞州白人民族主義集會引發暴力衝突，總統川普譴責暴力時未直指白人至上主義者而挨轟。白宮今天指出，川普譴責包括三K黨和新納粹團體在內的暴力。

路透社報導，因為對政治根基當中的白人至上主義者含糊其辭，事件已經使川普政府蒙受新的壓力。美國當局正在調查這起暴力發生的原因。

一名男性駕車，高速衝撞反對在大學城沙洛茲維爾（Charlottesville）展開白人民族主義集會的人群，造成一名32歲婦女喪生，其他19名傷者中有5人情況危急。

民主黨和共和黨人口徑一致批評川普沒有及時譴責暴力。終於出聲後，他又沒有明確譴責引燃這起混戰的白人至上主義者。

不過白宮今天聲明指出，川普昨天的說法「譴責各種型式的暴力、偏執和仇恨，那當然包括白人至上主義者、三K黨（Ku Klux Klan）、新納粹（neo-Nazi），以及所有極端團體。他呼籲全國團結，讓所有美國人和睦相處」。

川普昨天在新澤西州自家高球場說，沙洛茲維爾的事件有「多方」牽涉在內。一名記者高聲提問，他是否已強有力地公然反對白人至上主義者，但川普對此充耳不聞。

他當時說：「我們以最強烈的措辭，譴責多方所表現出極其嚴重的仇恨、偏執與暴力--是多方。」