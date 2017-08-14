尼泊爾與印度豪雨成災 至少共74人喪生

2017-08-14 00:22

〔中央社〕季節雨在尼泊爾和印度引發洪水和土石流，至少共已造成74人喪生，但死亡人數可能再幾乎倍增，因為搜救人員還在找尋失蹤的數十人，據信他們被埋在土石下或困在淹水的村莊。

法新社報導，地處內陸的尼泊爾多處爆發洪水，當局今天將死亡人數上修到49人，水勢不斷升高迫使數以千計民眾逃往高地避難。

尼泊爾國家緊急中心首長艾查里亞（Shankar Hari Acharya）說：「已知另有17人失蹤。搜救工作還在進行，但水位還沒有降低。」

紅十字會估計，死亡人數可能高達53人，另有數十人失蹤和受傷，還有數以千計房舍毀損。

路透社報導，內政部官員說，大雨襲擊尼泊爾南部平原，致使5000人撤離。軍隊和警方人員持續搜救行動，逾3萬4000棟房屋淹水。

內政部長夏瑪（Janardan Sharma）的助理告訴路透社說：「死亡人數可能增加，我們仍在蒐集最後數據。」

紅十字會估計10萬人受災害影響，一名官員表示，暴雨切斷通訊和電力，增加救人、分發食物和水等援助物資給流離失所民眾的困難。

在毗鄰的印度，喜馬拉雅山區的喜馬偕爾省（Himachal）昨天午夜爆發土石流，沖毀一條公路，有兩輛滿載的巴士被沖下山谷，搜救人員還在奮力找尋車子的蹤跡。

現場的高級官員卡淡（Sandeep Kadam）說，已經在事故現場找到25具屍體，但還有數十人失蹤，可能陷身谷底。軍方發言人說，恐怕有超過50人慘遭活埋。