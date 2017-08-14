美爆種族衝突 伊凡卡：社會沒有新納粹的空間

針對維州衝突，美國第一千金伊凡卡13日在推特貼文表示，美國社會沒有種族歧視、白人至上主義與新納粹主義的空間，呼籲美國人團結。（彭博）

2017-08-14 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville）12日爆發白人至上主義者和反對陣營衝突事件，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）13日在推特貼文表示，美國社會沒有種族歧視、白人至上主義與新納粹主義的空間，呼籲美國人團結。

綜合外媒報導，夏洛特維爾市發生美國白人至上主義者和反對陣營衝突事件後，造成3人死亡、數十人受傷。

伊凡卡事發後於推特表示，「（我們的）社會沒有種族歧視、白人至上主義與新納粹主義的空間」、「我們所有人必須作為美國人團結在一起，並且成為一個團結的國家」。

美國總統川普（Donald Trump）13日也在紐澤西公開批評此事，「我們以最嚴厲的言詞，譴責這件事所展現各方面、各方面的仇恨、偏執和暴力。」但他並未提及白人至上主義和種族歧視。

維州總檢察長馬克赫林（Mark Herring）反駁川普，「夏洛特維爾市發生的暴力、混亂、人命損失，不是『各方』的錯，這就是種族主義者與白人至上主義者的錯。」

民主黨籍的夏洛特維爾市巿長塞納（Michael Signer）更是直說，「美國當前發生的很多事，我都怪責於白宮，以及總統身邊的人。」