英國女王95歲休息？ 傳查爾斯王子將攝政

2017-08-13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室消息人士透露，91歲的英國伊麗莎白女王（Queen Elizabeth II）打算在95歲高掛皇冠，並正在計畫施行攝政法案，讓查爾斯王子（Prince Charles）在她退休後擔任攝政王。

綜合外電報導，伊麗莎白女王的丈夫菲利普親王（Prince Philip）上月於高齡96歲宣布退休，但女王似乎尚未有退休的消息傳出。不過近來白金漢宮消息人士透露，女王告訴身邊的人，打算在自己95歲時高掛皇冠，並會要求「攝政法案」（Regency Act）正式生效，讓他的兒子查爾斯王子（Prince Charles）可在她在世時行使君王權力。

查爾斯王子的克萊倫斯宮（Clarence House）未對此發表評論，不過據了解，宮廷內對此事的討論日益公開。一名前王室高階內臣就表示：「女王陛下相當珍惜與尊重皇室之間的尊嚴及其管理，陛下確保交出權力前，她已為國家和人民恪盡職守。她已盡心盡力了。」

英國女王伊莉莎白二世自1952年即位至今，已經過了整整65年，獨特的個人魅力讓她廣受英國民眾的歡迎，大家都視能見上女王一面為最高榮譽，有機會能夠會見女王時也會尊稱她一聲「殿下」（Your Majesty），並搭配鞠躬或者彎膝禮來向她表達敬意。