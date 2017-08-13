教科書內正面故事多洋名 中國人質疑「貶中崇洋」

2017-08-13 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國部分國小學生家長和教育界人士，近日發表抗議，他們認為，部分國小教科書內的「正面故事」，主人公多為查理、貝蒂等的「外國名字」，但「負面故事」即使是改編自外國作者，人名卻被替換成林圓圓之類的「中國名字」，因此質疑課文中存在著「貶中崇洋」傾向，不過出版社表示，教材也有收錄大量歌頌、讚揚中國優秀人物的文章。

根據中國媒體《瞭望》新聞周刊報導，質疑小學教科書存在「貶中崇洋」傾向的受訪者認為，有問題的課文有數十篇，像是人民教育出版社版本（人教版）二年級上冊第22課課文《窗前的氣球》，講的是同學團結友愛的故事，故事主角卻是「科利亞」這種外國人名。

該名受訪者說，除此之外，二年級下冊第7課有勇敢保護弱小的「薩沙」、三年級上冊第32課有熱心照顧鄰居的「查理」、三年級下冊第6課有在冰雪地保護動物的「貝蒂」等。

該名受訪者進一步說，中國兒童在一些課文中卻是比較負面的形象，像是三年級下冊第5課用第一人稱「我們」來說：「真想抓一隻翠鳥來飼養」，結果被制止，這和上述提及保護動物的「貝蒂」形成鮮明對比。

此外，還有原作是外國人的負面故事，改編時卻變成了中國人的名字，像是有一課《藍色的樹葉》，是說一名自私的小女孩不借隔壁同學綠色鉛筆，害同學只能用藍色鉛筆畫樹葉的故事，課文注釋稱文章是根據外國作家改編，但故事中小女孩名字，卻變成了「林圓圓」這種中國名字。

受訪者還質疑，課文還用「洋名學漢字」，要求學生書寫科利亞、卡羅爾、朗志萬、伊琳娜名字中的科、卡、伊、琳、娜等字。

人民教育出版社表示，人教版小學課文共12冊、520多篇選聞，涉及外國內容的約佔15%，指出教材也有收錄大量歌頌、讚揚中國優秀人物的文章。