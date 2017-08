太相似！ 英雄聯盟得賠造型收益給足球球星

2017-08-13 22:58

〔即時新聞/綜合報導〕卡通或遊戲角色造型的原型,經常會有向某經典人物致敬的意味,但太過神似也會發生問題。《英雄聯盟》中的遊戲角色路西恩,其造型「足球先生」因太過相似荷蘭足球巨星埃德加(Edgar Davids),荷蘭法院宣判《英雄聯盟》的經營公司「「Riot Games」」(拳頭公司)敗訴,並需繳還此造型的收益給埃德加。判決出爐後,網友紛紛對埃德加表示不滿,直言「你真是太羞恥了」。

據《voetbalprimeur》報導指出,《英雄聯盟》中的一名「足球先生」路西恩角色造型,過於相似前荷蘭足球運動員埃德加。因此埃德加控告《英雄聯盟》的經營公司「Riot Games」,涉嫌利用他的知名度,提高遊戲角色的周邊利益;「Riot Games」否認,指出「足球先生」路西恩的造型與埃德加不相同,也不是在向埃德加致敬。最終荷蘭法院宣判埃德加勝訴,而且「Riot Games」要將「足球先生」路西恩在荷蘭的收益繳還給埃德加。

「足球先生」路西恩的角色外型,皮膚黝黑、結實肌肉配上辮子頭,但加上獨特的運動眼鏡,與埃德加因為青光眼而配戴的運動眼鏡,整體過於相似,是導致這次「Riot Games」敗訴的原因。

埃德加曾在2014年推特發文表示,感謝「Riot Games」和《英雄聯盟》,讓自己兒子發現遊戲角色神似他父親。網友們得知判決結果後,不認同他的做法,紛紛留言表示,「現在輪到你利用他們?」、「你很羞恥!」、「你應該感到驕傲,你居然去告他們,太難過了!」、「你到底怎麼了」。

Thank youRT @GY4TSO @riotgames @LeagueOfLegends I think @esdavids noticed the resemblance!