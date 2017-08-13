太相似！ 英雄聯盟得賠造型收益給足球球星

前荷蘭足球選手埃德加（左圖），與英雄聯盟「足球先生」路西恩（右圖）神似，以此控告遊戲公司成功。（圖擷自推特）

2017-08-13 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕卡通或遊戲角色造型的原型，經常會有向某經典人物致敬的意味，但太過神似也會發生問題。《英雄聯盟》中的遊戲角色路西恩，其造型「足球先生」因太過相似荷蘭足球巨星埃德加（Edgar Davids），荷蘭法院宣判《英雄聯盟》的經營公司「「Riot Games」」（拳頭公司）敗訴，並需繳還此造型的收益給埃德加。判決出爐後，網友紛紛對埃德加表示不滿，直言「你真是太羞恥了」。

據《voetbalprimeur》報導指出，《英雄聯盟》中的一名「足球先生」路西恩角色造型，過於相似前荷蘭足球運動員埃德加。因此埃德加控告《英雄聯盟》的經營公司「Riot Games」，涉嫌利用他的知名度，提高遊戲角色的周邊利益；「Riot Games」否認，指出「足球先生」路西恩的造型與埃德加不相同，也不是在向埃德加致敬。最終荷蘭法院宣判埃德加勝訴，而且「Riot Games」要將「足球先生」路西恩在荷蘭的收益繳還給埃德加。

「足球先生」路西恩的角色外型，皮膚黝黑、結實肌肉配上辮子頭，但加上獨特的運動眼鏡，與埃德加因為青光眼而配戴的運動眼鏡，整體過於相似，是導致這次「Riot Games」敗訴的原因。

埃德加曾在2014年推特發文表示，感謝「Riot Games」和《英雄聯盟》，讓自己兒子發現遊戲角色神似他父親。網友們得知判決結果後，不認同他的做法，紛紛留言表示，「現在輪到你利用他們？」、「你很羞恥！」、「你應該感到驕傲，你居然去告他們，太難過了！」、「你到底怎麼了」。

相關連結請見：