要極右派示威者回家 美維州州長：你們真丟臉

美國維吉尼亞州極右派遊行發生死傷，州長麥考利夫（Terry McAuliffe）對此震怒，要求這些丟臉的極右派趕快回家。（法新社）

2017-08-13 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州夏洛特維爾市（Charlottesville），有許多白人至上主義的示威者於當地時間12日上街遊行，但衝突中卻有1輛車衝進人群，在現場造成1死19傷。維吉尼亞州長麥考利夫（Terry McAuliffe）對此震怒，要求這些極右派趕快回家，還嗆他們有夠丟臉（Shame on you!）。

據《CNN》報導，麥考利夫向白人至上主義者喊話，批評他們根本不夠資格成為這個偉大聯邦的一員。麥考利夫還說，這些極右派人士假裝自己是愛國者，但他們的所作所為根本就不是愛國者。

麥考利夫強調，真正的愛國者應該是喬治·華盛頓（George Washington，美國國父）和湯瑪斯·傑佛遜（Thomas Jefferson，獨立宣言主要起草人），他們可以讓國家凝聚向心力，但現在這些白人至上主義者的集會，卻是在散發仇恨。

除了車禍發生地1死19傷之外，其他集會場所也有15人受傷，還有1架警用直升機墜毀，造成機上2人身亡。