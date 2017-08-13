會移動的5星飯店！「四季島」列車首傳撞死人事故

日本「四季島」豪華寢台列車當地時間13日凌晨首傳撞死人意外。（圖擷自推特）

2017-08-13 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕有移動式五星飯店美名之稱的日本「四季島」（トランスイート四季島）豪華寢台列車，今年5月1日才起駛，沒想到今日凌晨就傳出迎頭撞上一名在鐵道上的男子，該名男子則當場斃命。

綜合日媒報導，「四季島」豪華寢台列車昨日以時速60公里的速度從東京上出發，但在當地時間13日凌晨3點40分左右，於新瀉縣撞上一名酒醉臥軌的男子，當場將他輾斃，為起駛以來首起死亡事故。

據當地警方調查指出，死者為38歲的上班族，事故發生之前，在同學會上喝了點酒，當地鐵軌外側並沒有柵欄防護，目前還不知道該男子是不小心闖入軌道，還是有其他原因，警方正在全力調查中，所幸事故發生當下，車上機組人員加上乘客共52人僅受到驚嚇，並無人受傷。

但受事故影響，該列車須停駛2.5個小時，導致5班普通路線列車須取消發車，共計約600人受到影響。

「四季島」豪華寢台列車由JR東日本推出，全車共有10節車廂含17間高級套房，前後2節設有觀景車窗，2天1夜東京往返福島之旅，最便宜也要32萬日圓（約9萬台幣）。

四季島列車以上野車站為始發及終點站，在JR東日本所轄路線與北海道行駛，車上設備豪華，乘客衣著也必須受到規範。（圖擷自四季島官網）