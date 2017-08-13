踩死15人頭號公敵 印度「流氓大象」遭槍決

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）的一隻大象「流氓大象」、「頭號公敵」，犯下多起命案，如今遭到槍決。（AFP）

2017-08-13 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度東部賈坎德邦（Jharkhand）的一隻大象「流氓大象」、「頭號公敵」今年3月起，連續踩死15人，引起當地民眾的恐慌，8月11日晚間遭開槍擊斃。

綜合外媒報導，8月11日晚間大約100名獵人（森林官員和村民）參加了獵捕行動。昨日，獵人卡恩（Nawab Shafat Ali Khan）是唯一被當局授權可以開槍的人，他向法新社指出，其與獵人們在8月11日時發現大象行蹤，對峙過程中，卡恩先發制人開了一槍，負傷的大象繼續掙扎，企圖用象鼻攻擊人，卡恩為了控制情況，在更近的距離內補了一槍，他表示「這個圍捕的行動很危險」，被象鼻打中極有可能致命。當局認為大象因是與象群走失而無意闖進人類的住宅區。

獵人原本要在一星期之內使用麻醉圍捕的方式來「逮捕」牠，而後將其野放，然而無法成功執行任務，最後改用槍決的方式終結「流氓大象」的暴行。

卡恩這頭大象的反常行為，實在令人困惑。他表示大象長年以來出沒原住民部落，當地居民與大象早已習慣彼此的共生，此外居民不會去激怒野生動物，然而這頭大象卻像是偷偷追隨著人類的活動。卡恩說：「我喜歡冷靜的動物，然而最後事情的發展沒有如預期，獵殺是迫不得已的手段！」

連續殺人犯「流氓大象」，最近一次行凶是在8月8日的傍晚。根據統計，印度自2014年4月到今年5月，已有1052人遭到大象攻擊而喪命，平均1天有超過1人遭大象殺死，其中有345頭大象遭人類射殺。