印度2巴士遭土石流沖走 50餘名乘客恐罹難

2017-08-13 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕印度馬恩迪（Mandi）2輛巴士，在今日凌晨遭土石流沖走，當時共有50餘名乘客在車上，恐怕已經全數罹難。

據《印度時報》報導，當時1輛巴士正從馬納利（Manali）開往恰姆巴（Chamba）；另1輛則從馬納利前往格德拉（Katra），乘客和巴士都一起被沖走。

當局於今日凌晨0時35分接獲通報，連忙派出救難人員到達現場，但高速公路上已被250公尺寬的土石掩蓋。隨後軍隊也投入救援行動之中，可能有許多人都被埋在土石底下。