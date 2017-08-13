連這也貪！中國西安66高官要求升等頭等艙

中國傳出西安市委書記、西安市市長、西安市政協主席等66名高官，疑似要求南方航空幫他們全部升等為頭等艙。（路透）

2017-08-13 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國總書記習近平上任以來嚴查貪汙，不過，最近西安市委書記、西安市市長、西安市政協主席等66名高官，搭乘班機從西安飛往成都時，疑似要求南方航空幫他們全數升等為頭等艙。航空公司完成「使命」後，還沾沾自喜地發出員工信表揚負責處理的職員，如今事件曝光，南航就此改口，強調官員並沒有要求升等。

綜合媒體報導，中國網路上在8月9日開始流傳這封員工信，讓「西安市黨政代表團乘機要求前11排」一事被披露出來。信件內容指出西安政府政務團，要求南航將全部66名成員安排在前11排，並且要和普通旅客隔開。南航在接到通知後，發現66人裡有許多西安市高官，職員因此特地加班處理，終於幫高官們全都安排進頭等艙。

然而，中國網友看到這封表揚員工的信件後，紛紛感到不可思議，因為就中國財政部《中央和國家機關差旅費管理辦法》來看，只有部級及相當職務人員搭機時可坐頭等艙，至於司局級（市委書記）以下人員，都只能坐經濟艙。

還有中國網友感嘆，看起來是南方航空想邀功，結果卻把不應該洩露出來的秘密全部曝光。南方航空在事件鬧出爭議後，澄清當時並沒有收到西安市方面的要求，而是員工個人在誤會之下，按照團體旅客集中座位的慣例做出安排。