紐約地鐵男女鬪 狂男：不要等我殺光中國人

8月8日，美國紐約地鐵上，發生針對華人的歧視事件，一名男子發表激進的言論辱罵一名女子「你X媽的！滾出我的國家，不要等我殺光你國家所有人（中國人）」。（圖擷自《高譚人》（Gothamist））

2017-08-13 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕8月8日，美國紐約地鐵上，發生疑似歧視華人的事件，一名男子發表激進的言論辱罵一名女子「你X媽的！滾出我的國家，不要等我殺光你國家所有人（中國人）」。女子接受媒體訪問，透露事情的細節。

8月11日，女子接受《高譚人》（Gothamist）訪問，21歲的她來自布魯克林。她表示，事發當時是8月8日的下午3時，她搭乘「布魯克林U大道」往「曼哈頓Q線」的地鐵。乘車時，她發現身旁一名白人男子猛盯著她看，「我是一個焦慮的人，男子讓我感覺到有一股怪異的氛圍」女子表示雖然男子並沒有用色瞇瞇的眼神看著她，然而已造成她的不適感，而後委婉的請求對方不要再盯著她。男子一剛開始並沒有咆嘯而是用帶有敵意的眼神看著女子，而後從座位上走下，詢問周圍的人「女子是否有權讓他停下來」男子表示她沒有權利，因為她是亞洲人！

「中國人憑甚麼不讓我看？給我滾出美國！」女子表示自己並非中國人「你叫我中國人？我不是中國人，這也是我的國家，我是白人」。不過，男子沒有理會她，繼續大聲咆哮：「你X媽的有什麼毛病？你看你X媽的中國眼，你X媽的滾出我的國家，不要等我殺光你國家所有人」。

男子見女子錄影，便說：「繼續記錄下來！你知道這是我的國家，對吧？你是我他X的財產，我有權殺光你們所有人。」而後女子停止錄音，男子仍然繼續大聲怒罵，她多次要求男子「閉嘴」，然而現場沒有任何乘客出面制止。在最後下車要離開前，男子還作勢要「撲上來」。

這名女子沒有打算提告「我聽說警方不會積極處理此類的案件」 她補充，男子沒有用身體攻擊她。

女子以匿名身分接受訪問。