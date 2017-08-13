我的野蠻女友！ 女子縱火只因男友拒買晚餐

女子因男友訊息的晚回與對要求的不從，憤怒的燒起男友衣物。（圖擷自《看看新聞》）

2017-08-13 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕情侶吵架難免，但如何理性溝通是一門學問。中國一名女子下班回家後，傳訊息要求男友替她買晚餐，正在加班的男友因工作忙碌，半個小時後才回覆女子，並拒絕女子的要求！此舉讓女子怒火攻心，失去了理智，藉著縱火來洩憤，甚至把自己縱火的影片傳給男友。

《看看新聞》報導，中國一名27歲的女子（江西省籍）和男友一起住在浙江省杭州市的臨平，8月7日是女子就任新工作的第一天。當天上班時，她穿著高跟鞋久站而引起腰酸背痛，下班回家後，用「微信」傳訊息要求男友買晚餐回家。然而男友不只晚半小時回覆，還拒絕女子的要求，選擇接受公司老闆所邀請的「吃宵夜」提議。

達忍耐極限的她再也止不住怒火，在家中燒了床的被套和男友10餘件衣服，並將影片傳給男友。好死不死，男友的手機竟沒有了電力，無法接收訊息，氣頭上的女子轉而向同事告知此事，最後訊息才輾轉來到男友手中，在知情後，男友馬上趕回家，把火撲滅。

第二天一大早，男友準備去上班，女友卻不讓他去，兩人再次起了爭執，女友一氣之下把廚房的餐具都砸了。男友最後選擇報警處理，目前女子因涉嫌縱火罪被警方拘留！

第二天一大早，男友準備去上班，女友卻不讓他去，兩人再次起了爭執，女友一氣之下把廚房的餐具都砸了。（圖擷自《看看新聞》）