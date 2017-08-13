近350萬人「自願從軍」 北韓：為了對抗美國

美國與北韓局勢緊張。（法新社）

2017-08-13 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓局勢陷入緊張，聯合國最近通過對北韓的新制裁案，北韓日前嗆聲將會以「千倍」報復，北韓昨表示，在聯合國安理會通過新的制裁北韓決議後，已有將近350萬名勞工、黨員及軍人自願從軍，為抵抗針對北韓的新制裁及對抗美國。

綜合外媒報導，據北韓勞動黨機關報《勞動新聞》報導，北韓全國人民對美國帝國主義盲目發起戰爭挑釁的氣焰感到非常憤怒，目前已有347多萬人提出自願入伍申請，捍衛祖國安寧。