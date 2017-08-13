穆斯克版AlphaGo AI狂虐Dota2世界冠軍

Dota 2職業玩家Dendi，與AI機器人OpenAI進行1對1表演賽，結果Dendi被OpenAI所擊敗。（圖擷取自YouTube）

2017-08-13 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕電玩遊戲Dota 2在12日一場國際邀請賽中，邀請曾獲得世界冠軍的職業玩家Dendi，與AI機器人OpenAI進行1對1表演賽，結果Dendi被OpenAI所擊敗。

綜合媒體報導，雙方一開始約定進行3場比賽，第一場進行不到10分鐘Dendi就被OpenAI所擊敗，在第二場比賽進行途中Dendi直接放棄，並拒絕進行第三場比賽。另外，OpenAI在一週前還曾擊敗SumaiL和Arteezy等2名頂級玩家。

OpenAI的開發人員表示，這個AI機器人是學習型的AI，他們只有設定DOTA的規則和玩法，並沒有教導它DOTA的技巧，並且只經過了20個小時的學習時間。開發人員說，目前正在開發5V5對戰的AI，最快明年能夠開發成功。

OpenAI的創辦人穆斯克（Elon Musk）表示，OpenAI擊敗世界上最強的電競玩家之一，這比起傳統的傳統棋盤遊戲更加複雜。他也警告，「如果你以前不關心人工智慧的安全，那你現在應該關心了，這比起北韓的威脅更大。」穆斯克同時也是SpaceX的創辦人、特斯拉汽車和PayPal的聯合創辦人。

曾擊敗圍棋世界冠軍柯潔的AlphaGo，目前也在研發電玩遊戲星海爭霸2的AI，未來也有可能對決頂級的電競選手。